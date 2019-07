Der Brite Doc Price ist bereits 86 und vielleicht Europas ältester Tätowierer. 50 Jahre ist er nun schon mit seinem Studio in der Union Street in Plymouth in Geschäft und er denkt noch nicht ans Aufhören.

Datum: 18.07.2019