Alkoholverbot in Litauen

Nirgendwo wird so viel Alkohol getrunken wie in Litauen, ermittelte jüngst die Weltgesundheitsorganisation. Doch damit soll jetzt Schluss sein: Zum Jahreswechsel trat ein Gesetz in Kraft, das den Verkauf von Alkohol stark reglementiert. Bier, Wein und …