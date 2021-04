In Italien wiegen die Folgen von Corona schwer. Die Hilfsbedürftigkeit hat sich seit 2020 vervierfacht. Immer mehr Familien und Unternehmer kommen für eine Mahlzeit am Tag zu Hilfsorganisationen. Mit der Not steigt aber auch die Hilfsbereitschaft.

