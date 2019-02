Nachrichten | heute - in Europa - Assange bleibt im Botschaftsexil?

Schweden hat die Ermittlungen gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange zwar wegen Vergewaltigungsvorwürfen eingestellt. Seit fast fünf Jahren sitzt Assange in der Botschaft Ecuadors in London fest. Trotzdem wird er sie nicht so schnell verlassen können …