Auf der Suche nach dem türkischen Nikolaus

von Phoebe Gaa 05.12.2024 | 16:00 |

Am 6. Dezember wird Nikolaustag gefeiert, um an den ehemaligen Bischof von Myra zu erinnern. Am ehemaligen Bischofssitz stehen noch die Ruinen einer Kirche. Besonders bei Christen ist das leere Grab von Nikolaus ein bekanntes Pilgerziel.