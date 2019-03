Nachrichten | heute - in Europa - Polizeigewalt: Unruhen in Paris

Die vierte Nacht in Folge gab es Unruhen in den nördlichen Pariser Vororten, Jugendliche setzten Autos in Brand. Auslöser für die Krawalle war die Festnahme und anschließende schwere Misshandlung eines jungen Mannes durch die Polizei.