Italienische Banken in der Krise

Steuerzahler in Italien müssen tief in die Tasche greifen: Die Regierung stellt Milliarden Euro für zwei in die Krise geratenen Banken bereit. Die EZB hatte am Freitag die „Veneto Banca“ und die „Banca Popolare di Vicenza“ als nicht überlebensfähig …