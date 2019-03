Nachrichten | heute - in Europa - Baristas hinter Gittern

Für den perfekten Kaffee muss alles stimmen: Edle Bohnen, die Brühtemperatur, der Druck und das richtige Händchen. Nicht unbedingt das, was man in einem Gefängnis erwartet. Aber hier beginnt für einige Insassen die Zukunft in Freiheit.