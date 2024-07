Bau - Chaos in der ewigen Stadt

von Andreas Postel 10.07.2024 | 16:00 |

In Rom sind derzeit so viele Baustellen wie nie, denn im nächsten Jahr findet dort das Pilgerevent zum `heiligen Jahr `statt. Deswegen soll die Stadt in neuem Glanz erstrahlen, doch das geschieht auch zu Lasten der Einwohner und Touristen.