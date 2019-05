Nachrichten | heute - in Europa - Beginn der Europawahl in Großbritannien und den Niederlanden

Großbritannien und die Niederlande sind heute als erste in die Europawahl gestartet. Die anderen EU-Länder werden in den kommenden Tagen ebenfalls wählen. Umfragen zufolge ist die Unterstützung für Populisten in Europa zuletzt gestiegen.