Belgien: Missbrauchsskandal in Flandern

von Bastian Mühling 01.12.2023 | 16:00 |

Eine Doku-Serie über Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche hat in Belgien landesweit für Empörung gesorgt. Während im Parlament derzeit eine Sonderkommission läuft, lassen sich Menschen nun in einer Bar in Flandern symbolisch „enttaufen“.