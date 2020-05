Beratungen zu Schengen und Migration

Heute beraten die EU- Innenminister, wie es mit den Grenzschließungen in Europa in Zeiten der Corona-Krise weiter geht. Ein weiteres Thema wird die Migration sein, man will über die Lage an den EU Außengrenzen, insbesondere der Türkei sprechen.

Beitragslänge: 1 min Datum: 28.04.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 28.04.2021