Nachrichten | heute - in Europa - Berlin liegt in Russland

Berlin ist nicht gleich Berlin, vor allem wenn es in Russlands Orenburger Steppe liegt. Gegründet wurde diese Ortschaft Mitte des 19. Jahrhunderts nach der Völkerschlacht bei Leipzig, auch in Erinnerung an die Einnahme Berlins im Siebenjährigen Krieg im …