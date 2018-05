Andreas Klinner (*1969 in Berlin) studierte Betriebs- und Volkswirtschaft an der Freien Universität Berlin und Diplom-Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt. Von 1987 bis 1991 war er freier Mitarbeit bei privaten Radiosendern in Berlin, Hannover und Kiel. Von 1991 bis 1992 moderierte er eine Jugendtalkshow und ein Vorabendmagazin bei „Fernsehen aus Berlin“.Zum ZDF kam Andreas Klinner im Jahre 1992 durch ein Casting der Redaktion Jugendjournal. Dort arbeitete er als Reporter und Autor für die Reportage-Reihe "Doppelpunkt vor Ort".