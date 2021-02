EU-Abgeordnete verlangen Borrells Rücktritt

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell gerät nach seinem Moskau-Besuch in Bedrängnis. 81 EU-Abgeordnete fordern in einem Schreiben an die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen seinen Rücktritt. Borrells Auftritt in Moskau ist heute Thema im EU-Parlament.

2 min 2 min 09.02.2021 09.02.2021 Video verfügbar bis 09.02.2022 Video herunterladen