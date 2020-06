Bouquinistes kämpfen ums Überleben

Die Bouquinistes am Pariser Seine-Ufer, sie bieten alte Bücher und Souvenirs an. Doch ohne Touristen in Zeiten von Corona fehlen die Einnahmen. Zwei Studenten haben eine Petition gestartet um Frankreichs immaterielles Kulturerbe zu retten.

Beitragslänge: 2 min Datum: 29.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 29.06.2021