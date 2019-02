Nachrichten | heute - in Europa - Boxende Nonnen in Polen

Sie boxen, sie stemmen, sie springen. Ein Video indem eine Gruppe von Nonnen in ihren Habiten zu dem Sound von "Eye of the Tiger" trainiert, geht in Polen gerade viral. Gepostet wurde es auf dem Facebook-Profil der Kapuzinerinnen vom Heiligen Herzen Jesu …