In Andalusien wurden stellenweise 47,2 Grad Celsius gemessen. Das führt auch in Spanien zu Waldbränden, am Hang des Ezkaba-Berges in Nordspanien sind 0,6 Hektar Fläche verbrannt.

1 min 1 min 16.08.2021 16.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 16.08.2023 Video herunterladen