Kinder ohne Arme

In Frankreich kamen über mehrere Jahre immer wieder Babys ohne Arme zur Welt. Niemand weiß warum. Alle Mütter wohnen in kleinen Dörfern ganz in der Nähe von Landwirtschaftsflächen. Familien und Behörden suchen nach der Ursache.

