Brüssel gedenkt der Opfer des Terroranschlags

Das Königspaar sowie der belgische Premier nehmen an einer Hommage an alle Opfer terroristischer Handlungen teil. Genau fünf Jahre sind die Anschläge am Flughafen Zaventem und in Brüssels Europaviertel her. Damals gab es 32 Tote und 340 Verletzte.

