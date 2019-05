Nachrichten | heute - in Europa - Cannes: Ein Jahr nach „Metoo“

Cannes und die Frauen – in diesem Jahr heißt das Motto: be positive. Und immer mehr pfeifen auf die alten Rollenbilder und auf so manche Kleider-Etikette auf dem roten Teppich. Einige Wettbewerbsbeiträge thematisieren Frauenrechte.