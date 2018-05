Nachrichten | heute - in Europa - Chinesen erobern Serbien

Fast überall, wo in Serbien auf Großbaustellen geschuftet wird, arbeiten auch Chinesen. All die chinesischen Projekte und Aktivitäten sind Teil des Masterplans "Neue Seidenstraße". China, das Überkapazitäten aufgebaut hat, will seine Unternehmen …