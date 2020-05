Corona-Ausbruch in niederländischem Schlachthof

In einem niederländischen Schlachthof in Groenlo unweit der Grenze zu Deutschland sind 147 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. Einem Bericht einer Lokalzeitung zufolge leben 79 der Infizierten in Deutschland, 68 in den Niederlanden.

