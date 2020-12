In Frankreich hat sich der harte Lockdown bezahlt gemacht, die Zahlen sinken. Allerdings nicht so schnell wie gewünscht, deshalb stehen die geplanten Lockerungen nächste Woche noch in Frage.

