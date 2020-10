Corona-Lage spitzt sich zu

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in vielen europäischen Ländern alarmierend. Spanien ist in Europa das Land mit den meisten Corona-Fällen seit Beginn der Pandemie. Und Großbritannien ist in Europa das Land mit den meisten Todesfällen.

2 min 2 min 09.10.2020 09.10.2020 Video verfügbar bis 09.10.2021 Video herunterladen