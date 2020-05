Crew-Austausch auf der Polarstern

Sogar am Nordpol sind die Folgen von Corona zu spüren. Das Personal an Bord der Polarstern hätte längst ausgetauscht werden müssen, doch bisher war das nicht möglich. Jetzt macht sich ein Expeditionsteam per Schiff auf den Weg zum Crew-Tausch.

