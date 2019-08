Dänemark Besuch wegen Grönland-Debatte abgesagt

Präsident Trump zeigt Interesse am Kauf Grönlands, doch Dänemark will die autonome Insel nicht verkaufen. Nachdem auch die Ministerpräsidentin Frederiksen Gespräche über einen Verkauf ausgeschlossen hat, ließ Trump seinen Besuch in Dänemark platzen.

