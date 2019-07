„Das Fest der Winzer“ am Genfer See

Derzeit findet am Genfer See das „Fête des Vignerons“ statt. Das Besondere an diesem Weinfest, es findet nur alle 20 Jahre statt, einmal pro Generation. Diese gelebte Tradition wurde sogar in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

