Das Phänomen Handtasche

Im Victoria & Albert Museum in London startet eine ganz besondere Ausstellung. Es geht um die Handtasche in all ihren Variationen, vom Designerstück bis zum Kosmetikkoffer. Gezeigt werden 300 Taschen aus sechs Jahrhunderten.

1 min 1 min 10.12.2020 10.12.2020 Video verfügbar bis 10.12.2021 Video herunterladen