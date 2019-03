Nachrichten | heute - in Europa - Lost in Europa: Eine deutsche Exklave in der Schweiz

Nirgendwo kann man das Thema Selbst- bzw. Fremdbestimmung in Europa besser sehen als in Büsingen, einer kleinen deutschen Exklave in der Schweiz. Das Dorf unterliegt sowohl schweizer wie auch EU-Gesetzen. Wir treffen Büsinger, die uns von der Last der …