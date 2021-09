In Venedig starten in diesem Jahr die Filmfestspiele - erneut unter Corona-Bedingungen. 21 Titel nehmen am Wettbewerb teil, doch wer gewinnt als bester Film den Goldenen Löwen?

2 min 2 min 02.09.2021 02.09.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 02.09.2023 Video herunterladen