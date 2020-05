Die dramatische Lage der Flüchtlinge

Tausende Menschen harren an der griechisch-türkischen Grenze aus, in der Hoffnung in die EU zu gelangen. Die Situation ist dramatisch, im März hat Griechenland das Asylrecht vorrübergehend ausgesetzt und die Pandemie verstärkt die Ängste zusätzlich.

Beitragslänge: 2 min Datum: 28.04.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 28.04.2021