Die Rolle der USA für Polen

Für Polen ist Amerika die Schutzmacht Nr. 1 gegen Russland, eine Versicherung ihrer Unabhängigkeit, die in der Geschichte immer wieder verloren ging. Präsident Trump will Truppen aus Deutschland abziehen und so wird die US-Präsenz in Polen größer.

Datum: 03.07.2020