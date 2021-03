Dritter Lockdown in Frankreich

Die Impfungen in Frankreich kommen nur langsam in Schwung. Sorgen macht dort auch die Ausbreitung der britischen Corona-Variante, die u.a. in Marseille festgestellt wurde. 16 Regionen gehen in einen dritten Lockdown, darunter auch der Großraum Paris.

