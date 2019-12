Dürre im Süden Spaniens

Hitze und Dürre sind Folgen des Klimawandels. In vielen Gegenden hat es zu wenig geregnet. Die Böden in Spanien sind derzeit am schlimmsten von der Trockenheit betroffen. Für die Bauern dort eine Katastrophe. Und der deutsche Kunde bekommt die Folgen ...

Beitragslänge: 2 min Datum: 03.12.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.12.2020