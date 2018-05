Nachrichten | heute - in Europa - Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen

„Ich gehe davon aus, dass wir den Durchbruch erzielt haben, den wir brauchten", sagte EU-Kommissionspräsident Juncker heute früh in Brüssel, nachdem die EU und Großbritannien sich in Austrittsfragen geeinigt hatten. Damit können die Austrittsgespräche in …