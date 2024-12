Ein politischer Jahresrückblick

von Renée Barbara Severin 27.12.2024 | 16:00 |

Ein politischer Jahresrückblick mit dem Resultat: Europa rückt nach Rechts. Wir schauen auf die undemokratische Wahl in Russland, die Europawahl, die Neuwahlen in Frankreich sowie die Nationalratswahl in Österreich und viele mehr.