Ein Schloss in Polen

Ein halb verfallenes Barockschloss in Schlesien hat es der deutschen Familie von Küster in den frühen 90er Jahren so sehr angetan, dass sie sich auf das Abenteuer ihres Lebens einließen: sie beschlossen, dem alten Gemäuer neues Leben einzuhauchen.

Beitragslänge: 2 min Datum: 15.11.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 15.11.2020