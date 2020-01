Eine Stadt speckt ab

Die Bürger der spanischen Stadt Narón haben sich seit 2018 einer Diät verschrieben: in zwei Jahren wollen sie gemeinsam 100.000 Kilo abspecken. Die Aktion startete der Arzt Carlos Piñeira, der so die Fettleibigkeit in seiner Stadt bekämpfen will.

Datum: 09.01.2020