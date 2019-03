Nachrichten | heute - in Europa - Endspurt vor der Wahl in Frankreich

An diesem Sonntag findet in Frankreich die zweite und entscheidende Runde der französischen Präsidentschaftswahl statt. Zur Wahl stehen der Sozialliberale Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen. In der Schlussphase des Wahlkampfs wird der …