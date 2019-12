England führt Lehrer für Klimawandel ein

Eine Region in Nord-England will der erste Ort der Welt sein, der in jeder staatlichen Grund- und Sekundarschule einen von der UNO anerkannten Lehrer für Klimawandel hat. Ziel ist es über Ursachen und Auswirkungen der globalen Erwärmung aufzuklären.

