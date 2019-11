Schweres Erdbeben in Albanien

Ein schweres Erdbeben der Stärke 6,4 hat in Albanien in den frühen Morgenstunden mehrere Menschen das Leben gekostet, viele wurden verletzt. Das Epizentrum ist nach albanischen Angaben 30 Kilometer westlich von Tirana in zehn Kilometer Tiefe im adriat...

Datum: 26.11.2019 Verfügbarkeit: Leider kein Video verfügbar