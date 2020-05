Erhöhte Sterblichkeit in britischen Heimen

Bewohner von Pflegeheimen sind die vergessenen Opfer der Corona-Krise in Großbritannien. Im April sind 26.000 Menschen in Heimen gestorben, dreimal so viel, wie im April 2019. Diese "Übersterblichkeit" wird Corona zugeschrieben, direkt und indirekt.

