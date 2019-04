Nachrichten | heute - in Europa - Erneuter Brexit-Aufschub

Auf dem gestrigen EU-Sondergipfel einigte man sich auf einen Aufschub des Brexits. Der EU-Austritt soll bis spätestens 31. Oktober stattfinden. May will den Austritt sogar noch vor dem 22. Mai abschließen um nicht an der Europawahl teilnehmen zu müssen.