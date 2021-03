Erneuter Lockdown in Frankreich?

Die Infektionszahlen steigen weiter, im Großraum Paris liegt die 7-Tage-Inzidenz bei über 400. Die Regierung will die Corona-Maßnahmen verschärfen. Details will Regierungschef Castex am Abend in einer Pressekonferenz bekanntgeben.

2 min 2 min 18.03.2021 18.03.2021 Video verfügbar bis 18.03.2022 Video herunterladen