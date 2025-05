Eröffnung der Filmfestspiele in Cannes

von Anna Warsberg 14.05.2025 | 16:20 |

Trump kündigt Zölle auf ausländische Filme an; Robert De Niro reagiert in seiner Rede bei den Filmfestspielen in Cannes: Der US-Präsident sei ein „Banause“, Kreativität unbezahlbar.