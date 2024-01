Erstarken der rechten Parteien in Europa

von Ulf Röller 08.01.2024 | 16:00 |

Europa wählt in diesem Jahr das Europäische Parlament und in vielen Ländern haben die Rechten mehr Zulauf. Was eint die rechten Parteien in Europa, wo gibt es Unterschiede und was bedeutet der Rechtsruck und das Erstarken der Europaskeptiker für Europa?