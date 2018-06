Nachrichten | heute - in Europa - Estlands Kampf gegen HIV

In Narva, im Nordosten von Estland, leben vor allem Russen. Nirgendwo in Europa ist die Rate der HIV-Infizierten höher als hier - einer von 20 trägt das Virus in sich. Viele Mythen kursieren und es mangelt an Aufklärung, doch das soll sich nun ändern.