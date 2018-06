Nachrichten | heute - in Europa - Anhörung vor dem EuGH zur Urwald-Abholzungen in Polen

Heute beginnt vor dem EuGH in Luxemburg die Anhörung Polens wegen der Abholzung des Urwalds Bialowieza. Doch die Regierung in Warschau sieht sich weiter im Recht und will die Abholzung nicht stoppen.