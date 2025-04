Europa beim Zentralasien-Gipfel in Usbekistan

von Sebastian Ehm 03.04.2025 | 16:00 |

Arbeitskräfte und Rohstoffe in Zentralasien: Auf dem Gipfel in Usbekistan will die EU neue Handelsbeziehungen aufbauen zu dem autokratischen Land, das sich dem Westen öffnen will.